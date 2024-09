Lokalmatador Berrade gewinnt 18. Vuelta-Etappe

Bergetappen am Programm

Der australische Decathlon-Teamkollege von Felix Gall geht im Roten Trikot damit mit weiter fünf Sekunden Vorsprung auf Roglic in die entscheidenden Tage. Am Freitag endet die 19. Etappe mit der Bergankunft der ersten Kategorie am Alto de Moncalvillo. Über 8,6 km geht es dann durchschnittlich 8,9 Prozent bergauf. Samstag steht eine weitere Bergankunft am Programm. Bereits auf den letzten Bergetappen hatte der Red-Bull-Kapitän Roglic stetig seinen Rückstand verkleinert. Außerdem hat der Slowene am Sonntag beim abschließenden Kampf gegen die Uhr in Madrid als herausragender Zeitfahrer alle Trümpfe in der Hand.