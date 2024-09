Katastrophen-Alarm fürs Handy in finaler Testphase

„AT-Alert“, der Katastrophen-Alarm fürs Handy, ist nun endgültig auf Schiene. Das neue Bevölkerungswarnsystem geht ab 9. September österreichweit in die finale Testphase, teilten die Bundesländer am Donnerstag mit. Sollte in den Wochen darauf alles reibungslos funktionieren, werde der „Echtbetrieb“ ab 5. Oktober starten.