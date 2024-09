Halleninferno in NÖ: Vier Feuerwehrleute verletzt

Langer Kampf und lange Wache

„Um 0.30 Uhr konnte Brand aus gegeben werden“, erklärte Fastner gegenüber der „Krone“. Die freigelegten Glutnester sowie kleinere Brände wurden von der Brandwache gelöscht. Ein Übergreifen auf benachbarte Hallen sowie auf einen Anbau der ausgebrannten Halle konnte verhindert werden. Jedoch ist die Halle stark einsturzgefährdet, weshalb ein Löschangriff von Innen am Dienstag schnell wieder abgebrochen wurde. Auch eine Hochspannungsleitung in unmittelbarer Nähe der Halle erschwerte die Brandbekämpfung. Außerdem mussten vier verletzte Feuerwehrleute an Ort und Stelle versorgt werden.