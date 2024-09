Hallenbrand in NÖ hält Einsatzkräfte in Atem

In einer Halle im Industriezentrum NÖ-Süd, in der unter anderem Dekorationsmaterial gelagert wurde, ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst, 13 Feuerwehren mit über 300 Einsatzkräften wurden zum Brand beordert! Eine gewaltige Rauchsäule war kilometerweit sichtbar.