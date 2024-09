Arbeitslosigkeit steigt: Wo dennoch Chanen lauern

In Österreich ist – wie berichtet – die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer in allen Wirtschaftsbereichen um 9,8 Prozent beziehungsweise 31.497 Personen gestiegen. Vor allem unter der Gruppe der Männer und Ausländer ist die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug im Schnitt 6,7 Prozent und Wien sogar 11,3 Prozent. Mit anderen Worten: Rund jeder Zehnte Wiener, der arbeiten könnte, hat keinen Job. Interessant: Auch die Zahl der offenen Stellen ist mit 15,5 Prozent doch recht deutlich zurückgegangen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.