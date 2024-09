Tank verwechselt: Ölteppich im Bodensee

Einen größeren Feuerwehreinsatz zog am Sonntag der Tankvorgang eines Bootsbesitzers bei der See-Tankstelle in Fußach (Vorarlberg) nach sich. Dort wollte der Schiffsführer noch schnell einen Schmutzwassertank mit Wasser reinigen. Diesen verwechselte er allerdings mit dem Treibstofftank, durch dessen Entlüftungsleitung Treibstoff in den See kam.