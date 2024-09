Attwenger auf der Alm und Eisklänge am Dachstein

In den Eishöhlen

In den begehrten „Eisklang-Konzerten“ war Thomas Gansch an der Reihe. Nach einer bequemen Seilbahnfahrt auf die Schönbergalm und einem kurzen Hatscher auf asphaltierten Fußweg gab es eine Führung durch die Rieseneishöhle vorbei am Bärenfriedhof bis endlich das Konzert im Parsivaldom entzückte.