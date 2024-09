Landestheater mischt bei Musiktheaterpreis mit

Sängerin aus Linz und der „Komet“

Als „Beste weibliche Hauptrolle“ wurde Erica Eloff geehrt. Die Sopranistin am Landestheater Linz überzeugte sowohl als Eva in „Die Meistersinger von Nürnberg“ sowie als Marie-Marietta in „Die tote Stadt“. Als „Beste Gesamtproduktion Musical“ blieb „Natascha, Pierre und der große Komet von 1812“, ebenfalls am Landestheater in Linz, in Erinnerung.