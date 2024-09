„Genetik-Star“ Josef Penninger wird 60 Jahre alt

Penninger absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Innsbruck. 1990 schloss er seine Doktorarbeit beim Pathologen und Altersforscher Georg Wick ab. Mit einem Stipendium wechselte Penninger als Post-Doc an das Ontario Cancer Institute, wo er insgesamt vier Jahre arbeitete. In Kanada hat der Mediziner seine Karriere richtig ins Rollen gebracht. Zweimal wurde er dort in die „Top 10“ in der Liste der „Modernsten Wissenschafter des Jahres“ gewählt. Medien kürten ihn zum „Young leader in medicine in Canada“ und reihten ihn unter die „Zehn interessantesten Menschen des Jahres 2000“ oder unter die „Top 40 under 40“.