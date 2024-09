Einsame Holzhütte brannte in Waldstück völlig ab

Alarm um 23.55 Uhr für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Haidach: Ein Brand war in einem Waldstück in der Pulverturmstraße in Klagenfurt, in der Nähe der Stadtgartenzentrale, gut sichtbar. „Die Feuerwehren konnten eine Holzhütte als Brandherd feststellen“, berichtet die Polizei.