„Der größte Tag in meiner sportlichen Karriere!“

In der zweiten Runde trifft Langmann nun am Sonntag auf den Niederländer Maikel Scheffers, ehemalige Nummer eins der Welt, in Paris an Nummer 15 gesetzt. „Ich kenne ihn gut und habe öfters gegen ihn gespielt. Zwar noch nie gewonnen, aber es war knapp. Von den Gesetzten ist er sicher ein Gegner, gegen den etwas möglich sein könnte. Heute habe ich sicher einige Bälle gespielt, die ihm auch wehtun“, so der Wiener, der zur Feier des Tages am Freitag Abend noch einen Sprung ins Österreich Haus schauen und mit seinen Engsten anstoßen wird. Das aber antialkoholisch! „Auf das Bier werde ich verzichten – schließlich bin ich jetzt richtig im Turnier angekommen.“