„Hui“ bis „pfui“ – so sehen Pendler die Bahnhöfe

Bahnhof mit Geschichte

Absoluter Top-Bahnhof ist jener in Tulln – übrigens das Geburtshaus von Egon Schiele, dessen Vater hier Bahnhofsvorstand war. Der Tullner Bahnhof ist nicht nur Spitzenreiter im NÖ-Ranking, österreichweit erobert er in der Wertung der großen Bahnhöfe sogar Platz 2. Gepunktet wird mit Sauberkeit, Barrierefreiheit, guter Erreichbarkeit per Fahrrad und geeigneten Radabstellanlagen. „Hier wird Fahrgästen eben eine moderne Mobilitätsdrehscheibe geboten“, analysiert Michael Schwendinger vom VCÖ. Ebenfalls gut bewertet werden die Bahnhöfe am Flughafen Schwechat sowie in Retz – wobei bei Letzterem die Busanbindung sowie der Mangel an Ticketautomaten kritisiert werden.