Ein „heiliger“ Plakatstreit mitten im Vorgarten

Linker kommentierte FPÖ-Plakate

„Lachend“, so erzählt Wolfgang Mahrer, habe gleich zu Beginn des Wahlkampfes ein FPÖ-Politiker drei Plakate neben die Garagenausfahrt des KLS-Gemeinderates in Egelsee gehängt. Entfernen oder beschmieren, wie es der KLS mit Plakaten schon oft passiert ist, kam für Mahrer aber nicht in Frage: „Ich suchte nach einer politisch fairen Art der Erwiderung. Meine Argumente sollten die FPÖ-Plakate nicht verstellen, sondern kommentieren und nachdenklich machen.“ Mahrer ist zwar 1991 aus der KPÖ ausgetreten, blieb aber von Herzen Linker. Am 29. September kandidiere er „auf hinteren Plätzen für die KPÖ“, erklärt er.