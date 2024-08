Rapid-Coach Klauß nach Rot: „Das tut einfach weh!“

Guido Burgstaller (Rapid-Stürmer/via ORF): „Wenn du 2:0 führst und es so komplett unnötig aus der Hand gibst, ist es natürlich sehr bitter. Wir sind in Ballbesitz und verlieren ihn prompt wieder. So etwas darf dir auf diesem Niveau nicht passieren. Dabei hatte man das Gefühl, dass von denen nicht mehr viel kommt. Wir schenken ihnen einen Elfmeter, dann haben sie natürlich eine kleine Aufbruchstimmung. Aber auch am Schluss haben wir die eine oder andere Situation, wo wir nicht ruhig sind, wo wir besser ablegen hätten können.“