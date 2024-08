Berliner Flughafen klagt Letzte Generation

„Täter müssen sich verantworten“

Mit ihrer Klage will die Flughafengesellschaft laut eigener Aussage zeigen, „dass sie solche Blockaden null toleriert und sich die Täter auch gegenüber dem Flughafen verantworten müssen.“ Bisher habe es insgesamt vier Versuche von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten gegeben, in den Sicherheitsbereich des Flughafens in Berlin vorzudrängen. Der Betrieb musste aber nur einmal unterbrochen werden.