Wie Österreich den Wohlstandsturbo zünden sollte

„Krone“: Was braucht es, damit Österreich nicht weiter zurückfällt?

Harald Mahrer: Zentral ist, dass Österreichs Wirtschaft eine Entlastung und keine Belastung mit neuen Steuern braucht. Wir wollen und wir müssen im internationalen Wettbewerb vorne mitspielen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Daher müssen wir den Wohlstandskuchen größer backen, sonst gibt es nur Streit um die Verteilung. Neue Steuern wären Gift für unseren Staat, wir würden dadurch aufs Abstellgleis geraten. Nein, ganz im Gegenteil: Wir sollten mutig den Wohlstandsturbo zünden. Und zwar ohne sogenannte Gegenfinanzierung, also ohne neue Steuern zu erfinden. Diese Vorwärtsstrategie würde nichts kosten, etwa wenn es Anreize für Mehrarbeit und Überstunden gäbe, wenn Arbeitnehmer, statt in Pension zu gehen, gerne noch länger arbeiten können, das alles schafft ja neue Werte.