LASK und Rapid: So überträgt der ORF heute

ORF, ServusTV, Sky, Canal +, DAZN – wer überträgt Bukarest - LASK? Oder gibt’s das Krisenduell zwischen dem Vorletzten (!) der rumänischen Liga und dem Drittletzten (!) unserer Bundesliga um den Einzug in die Europa League (!) nur im Internet? Das war noch die Frage, als die Linzer in Bukarest gelandet waren. Mit dem Hinspiel-1:1 im Gepäck, kaum Selbstvertrauen nach drei Liga-Pleiten und stetigen Leistungsabfall in Halbzeit zwei, der das bestätigt, was Thomas Darazs sagt: „Eine konditionelle Frage.“