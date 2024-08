FCSB Bukarest gegen LASK, LIVE ab 20.30 Uhr

„Ich bin mit der Leistung gegen Austria (1:2 am Sonntag) nicht zufrieden, wir können das aber in Bukarest umdrehen. Zuhause waren wir in der ersten Halbzeit klar überlegen. Ich will nicht den Kopf in den Sand stecken, ich weiß was in der Mannschaft steckt“, erklärte Darazs, der nach dem Rückschlag am Wochenende meinte: „Ich motiviert und fokussiert und guter Dinge, dass wir das hinkriegen. Aber es geht nicht von heute auf morgen.“