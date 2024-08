Zwei Frauen von Unbekanntem sexuell attackiert

Die erste Tat spielte sich in der Radetzkystraße im 3. Bezirk gegen 22 Uhr ab. Der mutmaßliche Täter soll einer Frau ins Stiegenhaus gefolgt, ihr wortlos zuerst ins Gesicht gegriffen und sie anschließend an der Brust und an der Taille berührt haben. Glücklicherweise gelang der Frau die Flucht.