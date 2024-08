Drei Jahre nach Horror-Unfall mitten in Weltspitze

Der Aufstieg an die Weltspitze gelang zügig: Im Mai 2022 hielt er seinen ersten Bogen in der Hand, ein Jahr später wurde er österreichischer Meister und EM-Vierter in der Mannschaft – und nun ist er als erster österreichischer Bogenschütze seit Erich Proßlinerbei 2000 in Sydney bei den Paralympischen Spielen am Start. „Es ist keine kleine, sondern eine große Sensation, dass ich hier dabei bin. Mein Trainer sagt immer, normalerweise dauert es fünf bis sieben Jahre, dass ein Sportler so weit ist, dass er zu den Paralympics fährt.“