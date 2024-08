Identitäre sehnen bei Wiener Party Genozid herbei

Während eines „Aktivisten-Wochenendes“ in der rot-weiß-roten Metropole dokumentierten die verdeckten Reporter brutale Kämpfe in einem provisorischen Boxring. Martin Sellner, der inoffizielle Kopf der Identitären Bewegung, stachelte dabei die Menge für eine „Remigrations“-Demo am Folgetag auf. Die RTL-Journalisten dokumentierten eine latente Gewaltbereitschaft der Extremisten.