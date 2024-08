„Fliegende Bullen“ können es kaum erwarten

Rund 300.000 Besucher stehen schon in den Startlöchern zur Airpower24 in Zeltweg – und die „Flying Bulls“ ebenso: „Heuer zeigen wir nicht ein Highlight – wir zeigen fünf Highlights“, lacht Simon Pircher, einer der Koordinatoren hinter dem diesjährigen Programm der Flying Bulls. Er steckt gerade mitten in der Flugshow-Saison, praktisch jedes Wochenende fliegen die Flugzeuge der legendären Red-Bull-Flotte woanders ihr Programm. Doch Zeltweg? Zeltweg ist selbst für die „Flying Bulls“ ein Highlight.