Photovoltaik: „unabhängige“ Energie der Zukunft

Die Gesellschaft steht vor der Herausforderung, ihre Lebensweise grundlegend zu überdenken, um die Zukunft des Planeten zu sichern. In diesem Zusammenhang spielt die Energiewende eine entscheidende Rolle. Martin Toman-Prusa führt seine Tischlerei in Niederösterreich zwar erfolgreich, doch in Zeiten stetig steigender Energiekosten sind Unternehmer zunehmend gezwungen, ihre bisherigen Strategien zu überdenken. Wie seine Firma von der Photovoltaik profitieren kann, insbesondere hinsichtlich der Kosten und Nutzung des überschüssigen Stroms, will er in der Sendung mit den Experten genauer besprechen. „Wie die Stromkosten in die Höhe geschossen sind, ist die Frage aufgekommen, wie man die Sonne effektiv einsetzen und ich mein Flachdach, mit ca. 500 Quadratmetern nutzen kann“, beschreibt Tischler Toman-Prusa sein Anliegen.