Mit 15 Jahren durfte Guus bei den „Großen“ ran

Die „Krone“ stellt mit der Serie „Willkommen in Kärnten“ wieder die neuen Legionäre der Kärntner Eishockey-Klubs vor. Neo-VSV-Stürmer Guus van Nes spielte mit 15 Jahren schon in einer Kampfmannschaft. Mit Vorarlberg konnte er in der Vorsaison Villachs Lokalrivalen KAC in den Play-offs ärgern.