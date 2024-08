Freundin in Wald verschleppt und misshandelt

Dass er ein Aggressionsproblem hat, gibt der 21-jährige Angeklagte in der Verhandlung am Dienstag zu. Seine beiden einschlägigen Vorstrafen sind Zeugnis davon. Wegen Nötigung und Körperverletzung muss er sich auch diesmal vor Gericht verantworten. Dabei ist der Auslöser für die Tat banal.

Doch von Anfang an: Am Abend des 17. Mai holt der Beschuldigte seine Freundin mit dem Auto in Liechtenstein ab. Weil ihr ein Lied nicht gefällt, bittet sie den Angeklagten, das Radio auszuschalten. Das ist schon zu viel für den Eifersüchtigen, der daraufhin mit der 22-Jährigen nach Nenzing fährt und sie in ein Waldstück zerrt: „Ich bringe dich um, wenn du mir nicht sagst, woran dich das Lied erinnert!“, droht er der jungen Frau und versetzt ihr einen Tritt gegen den Rücken.