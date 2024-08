Toni Mörwald: „Essenszeit ist Lebenszeit“

Diesmal ist Kochlegende Toni Mörwald (Feuersbrunn am Wagram/NÖ) zu Gast bei Peter Lehner in unserer Showküche. Der Spitzenkoch erzählt über seine jahrzehntelange Liebe zur Kulinarik, neue Küchentrends und warum er neben seiner Tätigkeit als Kulinarik-Manager mit Restaurant, Hotel, Catering (u.a. Palazzo) etc., immer noch mit Leidenschaft am Herd steht. Peter Lehner und Toni Mörwald kochen und genießen einen köstlichen Fischeintopf.