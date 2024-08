Ein Verletzter bei Unfall im Felbertauerntunnel

Einen Mietwagen lenkte am Montag in den Abendstunden ein 24-jähriger amerikanischer Staatsangehöriger. Er war auf der Felbertauernstraße von Matrei/Osttirol kommend in Richtung Mittersill unterwegs. Im Bereich des Felbertauerntunnels kam es aus unbekannter Ursache zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.