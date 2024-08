Hundesitter holen im Notfall nervöse Vierbeiner ab

Wohin soll dann der Hund? Patrick Weigand aus Salzburg beschäftigt diese Frage schon länger. Im Rahmen der Firma „Dogrunners“, die unter anderem bezahltes Gassigehen anbietet, startet er mit Anfang September in Salzburg einen neuen Service. Eine Rettungskarte für den Hund soll Frauerln und Herrln Sicherheit geben. Am Anfang steht ein Kennenlernen, dann werden Hund und Besitzer in die Kartei aufgenommen. Wenn ihm etwas passiert, finden die Einsatzkräfte in seiner Geldtasche sofort unseren Kontakt und können uns anfordern“, schildert Weigand. Die dortige Telefonnummer sei rund um die Uhr erreichbar.