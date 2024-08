Stressiger Schulstart als Beziehungskiller

Wenn nach einem entspannten Sommer der Schulstress wieder ordentlich Fahrt aufnimmt, dann kann dies zur Zerreißprobe für die Eltern werden. „Viele Paare geraten in Streit über das Thema Schule. Die endlosen Aufgaben und der Druck, alles perfekt zu organisieren, zehren an den Nerven und belasten die emotionale Verbindung zwischen den Partnern“, so Familien- und Paarberaterin Claudia Toth.