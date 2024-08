Die verborgenen Schätze des Wienerwaldes

Unser grüner Tann birgt vor allem tief in unseren Revieren im Wienerwald so manche Schätze, die sich oft nur unseren engagierten Baumhütern offenbaren“, versichern die Bundesforste-Chefs Georg Schöppl und Andreas Gruber. Was sie hüten – ein Universum aus Wiesen, mystischen Denkmälern und Klausen, die stumm die Geschichte der Holzbringung von Jahrhunderten erzählen. Geheimnisvoller Mittelpunkt des Universums aus Natur und Kultur: Eine Traubeneiche im Revier Kierling bei Klosterneuburg.