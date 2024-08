ÖHV-Männer lösen EM-Ticket für 2025 und 2027

Die rot-weiß-roten Männer hatten sich am Donnerstag mit einem 24:0 gegen Ungarn warmgeschossen und am Samstag im Semifinale Portugal ebenfalls 3:1 besiegt. Der in diesen beiden Partien gesamt neunfache Torschütze Fülöp Losonci erzielte gegen die Ukrainer das 3:0 (17.), die ersten beiden Treffer bei einer erneut defensiv starken Leistung besorgten Franz Lindengrün (3.) und Peter Kaltenböck (5.). Der Ehrentreffer der Gäste fiel erst in der 54. Minute. Das EM-Ticket ist auch eines für 2027, da am Titelkampf in drei Jahren mehr Teams teilnehmen werden.