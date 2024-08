Verlobt! Diese Dancing-Stars-Liebe ist ein Hit

Seit genau einem Jahr sind sie, die 2023 Platz 2 im ORF-Hit „Dancing Stars“ belegten, ein Paar. Und alleine nach dem Nachmittag mit ihnen können wir sagen, der Sizilianer und die Steirerin passen perfekt zusammen. „Sie ist der Tornado, der durch mein Leben wirbelt. Wir machen alles, wirklich alles gemeinsam“, sagt der 36-Jährige, der vor der Verlobung bereits Kampers Familie einweihte. „Alle haben es anscheinend schon gewusst“, lacht die 30-jährige Powerfrau nach dem Fotoshooting in den Weinbergen. Und so viel sei verraten: Die beiden hatten viel Spaß bei der Sache, aber vor allem offensichtlich miteinander. Da haben sich zwei gfunden, wie man sprichwörtlich sagt. Süß. „Wenn ich der Tornado in Danilos Leben bin und ich seine Rolle in meinem Leben beschreiben müsste, dann wäre er mein ruhiges Wasser“, setzt sie fort. „Er ist mein absoluter Ruhepol. Denn ich bin sehr emotional. Im Positiven freut er sich dann mit mir mit – und wenn es mal turbulent ist, ist er derjenige, der mich runterbringt, mir auch immer wieder dann sagt, dass wir alles gemeinsam durchstehen werden.“