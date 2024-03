Corinna Kamper geht steil: Rennfahrerin auf Tour

Neues Land, aber kein Neuland

Zum ersten Mal betrat Kamper hierfür aber unbekanntes Terrain: Zusammen mit Gleichgesinnten verschlug es sie nach Südtirol, um drei Tage in Folge je tausend Höhenmeter hinter sich zu lassen. „Es war mein dritter, vierter und fünfter freier Tag in diesem Jahr. Ich habe ja – Gott sei Dank – so viel zu tun!“ Vorbildhaft! Keinen einzigen Tag auf dem Sofa gönnte sich die 29-Jährige bisher in diesem Jahr: „An den ersten beiden freien Tagen war ich am Berg in Mallnitz. Wenn ich nicht Touren buche, dann nehme ich mir auch nicht frei. Es passiert ja immer alles drinnen: Die Moderationen mache ich nicht im Freien, wir tanzen viel – das passiert drinnen, die Kurse für den Bootsführerschein natürlich auch ...“