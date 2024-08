WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Mit leichten Personalsorgen geht die WSG Tirol heute in das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt. Nach dem Auftaktsieg in Altach gab es ein 0:0 gegen den GAK und zuletzt das 0:2 bei Rapid, nun soll der erste Heimsieg her. Dafür braucht man Tore, Sturm-Routinier Lukas Hinterseer fällt aber mit einer Muskelverletzung aus. Klagenfurt sehnt sich indes nach dem ersten „Dreier“ der Saison.