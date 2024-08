Nagelneue Rolltreppen für Bahnhof-Bruchbude

Auch nach den Festspielen wird in der Landeshauptstadt weiter über den „Schandfleck“ in nächster Nachbarschaft diskutiert. Zu Beginn der Veranstaltung mit internationalem Publikum war der wohl hässlichste Bahnhof Österreichs in den Mittelpunkt gerückt, da dieser einer Festspielstadt nicht würdig sei und die Bruchbude auch keinen besonders guten Eindruck bei den Gästen hinterlassen dürfte.