Statt Eigentumswohnungen: Mehr Mietkauf im Angebot

Wohnungsgenossenschaften reagierten auf veränderte Rahmenbedingungen und planten Eigentums- verstärkt in Mietkaufprojekte um. Stefan Hutter, Vorstandsobmann der WSG mit Sitz in Linz, über die Flexibilität für potenzielle Käufer, günstige Zeitpunkte und den Vorteil eines Mix in der Bewohnerstruktur.