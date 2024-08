Im Sternenpark gilt jetzt ein Nacht-Parkverbot

Für Sterneforscher sowie Astrofotografen haben seit 2021 die Gemeinden Steinbach, Altmünster, Aurach am Hongar, Schörfling und Weyregg einen besonderen Reiz. Das rund 106 Quadratkilometer große Gebiet des Sternenparks Attersee-Traunsee wurde als erster österreichischer Standort in die renommierte Liste der Internationalen „Dark Sky Parks“ aufgenommen. In diesen Sternenparks wird besonders viel für den Erhalt der nächtlichen Dunkelheit getan, um die Sterne noch besser sehen zu können.