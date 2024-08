Kampf gegen „Übergewicht-Pandemie“

Mehr als jedes vierte Kind in Wien hat vermutlich Probleme mit dem Gewicht. Auf Vermutungen angewiesen ist man, weil es kaum Untersuchungen dazu gibt. Eine neue Studie, zwischen 2017 und 2023 an einer Meidlinger Volksschule durchgeführt, lässt jedoch alle Alarmglocken schrillen: Dort war im Schnitt jedes dritte Kind übergewichtig, jedes vierte sogar gesundheitsgefährdend. Studienleiter Kurt Widhalm spricht von einer „Pandemie der Übergewichtigkeit – und keiner tut etwas.“ Die Gegenrezepte, entwickelt von Widhalms Uni-Institut für Ernährungsmedizin, lägen bereit. Indes sind auch die Kinderärzte weiterhin Mangelware in Wien. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.