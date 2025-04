„Papa ist nach einer Pfusch-OP ein Pflegefall“

3000 Euro in bar gefordert

Für den danebengegangenen Eingriff auf dessen Station forderte der Primarius, der nun wieder privat ordiniert und jetzt im Burgenland andocken will, 3000 Euro. Robert Mangold: „Er rief meine Mutter über eine anonyme Nummer an und forderte die ohnehin verzweifelte Frau dreist auf, das Geld in der Ordination in einem Kuvert vorbeizubringen.“ Danach allerdings war der Arzt nicht mehr erreichbar.