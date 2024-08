Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

American Staffordshire Terrier Punto (vier Jahre alt) ist menschenfreundlich, jedoch etwas stürmisch. Der aufgeweckte Rüde hat in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt. Er wurde in einem Keller gehalten und beschlagnahmt. Von der Außenwelt in seiner Vergangenheit abgeschottet, beginnt er in kleinen Schritten die ersten Dinge nachzuholen. Brustgeschirr und Leine kennt er bereits, beim Maulkorbtraining macht er eifrig, aber etwas grobmotorisch, mit. Sein neues Zuhause sollte ruhig und kinderlos sein, damit er entspannen kann. Da sein Verhalten zu anderen Tieren erst in Erfahrung gebracht werden muss, wenn er seinen Maulkorb stressfrei tragen kann, können zurzeit diesbezüglich noch keine Angaben gemacht werden. Hundehalter, die sich für Punto interessieren, müssen bereit sein, ihn über einen längeren Zeitraum (Patenschaft mit Übernahme, Unterstützung durch unsere Trainer) kennenzulernen. Interessenten können sich telefonisch 0699/166 040 74 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.