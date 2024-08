Mutter seit Narkose bei Geburt nicht aufgewacht

Narkosemittel schuld am Drama

Bei der Geburt im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt musste ein Notkaiserschnitt – in der Fachsprache Notsectio genannt – durchgeführt werden. Das Narkosemittel hatte eine folgenschwere Wirkung. Das Baby kam zur Welt, die Mutter ist seither aber nicht mehr bei vollem Bewusstsein. Laut unbestätigten Angaben sei das Baby gestillt worden, als die Mutter „bereits im Koma lag“.