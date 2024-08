Spielervater wirft Schirm auf Ex-Salzburg-Trainer

„Das ist ein schwarzes Kapitel“

Moniz zeigte sich geschockt, sagte gegenüber der Schweizer Tageszeitung „Blick“: „So etwas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Das ist ein schwarzes Kapitel.“ Wirft der 60-jährige Niederländer nun sogar hin? „Ich muss mir jetzt mit meiner Familie überlegen, wie es weitergehen wird in Zürich. Das kann nicht sein, dass die Sicherheit in Gefahr ist. Der spitzige Gegenstand hat mich um wenige Zentimeter verfehlt. Das ist eine traurige Geschichte, so geht das nicht.“