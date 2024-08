FPÖ startet mit sattem Vorsprung in den Wahlkampf

wahlkabine.at wieder online

Insgesamt stehen mit den Kleinparteien österreichweit neun Parteien auf dem Stimmzettel, manch weitere wie die Liste Gaza treten nur in einzelnen Bundesländern an. Um ihre Positionen zu vergleichen, ging am Montag wieder die Wahlkabine online. Dazu gaben die Parteien Antworten auf 25 ausgewählte Sachfragen, die von einem Redaktionsteam geprüft und dargestellt wurden.