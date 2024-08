Gold-Seglerin Vadlau hat auch „Spaß mit Männern“

„Bei mir geht es um den Menschen. Wenn mich ein Mensch besonders beeindruckt und fasziniert, möchte ich mehr Zeit mit diesem Menschen verbringen. Für mich hat es deshalb auch nie einen Grund für ein Coming-out gegeben, weil mir schon früh beigebracht wurde: ‘Zieh dein Leben durch, es ist komplett egal, was die anderen denken. Hauptsache, du kannst dich in den Spiegel schauen.‘ Deshalb bin ich immer mit stolzer Brust durch die Straßen gelaufen, denn es gab nie einen Grund, sich zu verstecken“, verriet Vadlau am Sonntagvormittag im Ö3-„Frückstück bei mir“, das sie gemeinsam mit Segel-Partner Lukas Mähr besuchte.