Gold-Heldin Vadlau verrät: Liebes-Aus mit Schüller

Gold-Coup ein „kleines Märchen“

Gemeinsam mit Lukas Mähr hat sie es nun in Paris sportlich auf den Punkt gebracht. Beide waren in ihren davor absolvierten Olympia-Kampagnen nicht erfolgsverwöhnt gewesen. „Es ist echt ein kleines Märchen“, kann Vadlau es kaum fassen. „Als Olympiasiegerin schläft es sich besser. Wir sind froh, dass der Druck abgefallen ist. Die Tage davor waren nicht so einfach.“