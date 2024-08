Post-Chef teilt vor Ruhestand gegen Politik aus

Post in „guten Händen“

Die österreichische Post sieht Pölzl, der Ende September nach 15 Jahren im Chefsessel des teilstaatlichen, börsennotierten Konzerns in den Ruhestand tritt, „in guten Händen“. In den vergangenen Jahren sei vieles gelungen, an Herausforderungen werde es seinem Nachfolger dennoch nicht mangeln, resümierte er. Einen Posten im Aufsichtsrat des Unternehmens schloss Pölzl in näherer Zukunft aus, auch ein politisches Amt strebe er nicht an.