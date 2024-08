Unerträgliche Hitze: Jetzt naht kurze Abkühlung

Am Freitag setz sich die Hitzewelle noch fort. Der Tag startet nahezu landesweit mit Sonnenschein, Quellwolken sollen sich dann bereits am Mittag bilden. Am Nachmittag erwarten uns erste Schauer- und Gewitterzellen, die sich auf Teile des zentralen und nördlichen Berglands ausbreiten und vereinzelt auch ins Flachland im Norden und Osten ziehen. Trocken dürfte es hingegen auf der Alpensüdseite bleiben. Bereits in der Früh gibt es warme 22 Grad, die Höchsttemperaturen steigen dann auch schon wieder auf bis zu 36 Grad an.