„Traum!“ Rosenthaler vor Moto3-Debüt in Spielberg

Auf dem Weg in die Motorrad-Weltspitze geht für Jakob Rosenthaler an diesem Wochenende in Spielberg der erste große Traum in Erfüllung. Denn der 18-jährige Linzer feiert auf dem Red Bull Ring dank einer Wildcard sein Debüt in der Moto3 und darf deshalb am Sonntag (11.00 Uhr/live ServusTV, Sky) vor heimischer Kulisse erstmals um WM-Punkte fahren. „Es ist ein großer Meilenstein, auf den ich jahrelang hingearbeitet habe“, sagte Rosenthaler nach seinem ersten Einsatz am Freitag.