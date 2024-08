Spielberg: MotoGP-Sprint-Rennen ab 15 Uhr LIVE

Auf ein solches hofft auch Jakob Rosenthaler. Der 18-jährige Oberösterreicher feiert vor heimischer Kulisse dank einer Wildcard sein Debüt in der Moto3-Klasse. Der Linzer geht auf einer KTM in Husqvarna-Farben für das deutsche IntactGP-Team an den Start und darf im September auch in Misano antreten. „Ich bin sehr glücklich, denn es war immer mein Ziel, in die Moto3-Weltmeisterschaft aufzusteigen. Mein erster Grand Prix soll ein wichtiger Schritt dazu sein“, sagte Rosenthaler in einer Aussendung. Damit wird er der erste heimische Pilot in der Motorrad-WM seit drei Jahren sein, damals nahm Maximilian Kofler ebenfalls in der Moto3 teil.