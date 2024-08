Wilder Quali-Abend! VAR-Drama und Rassismus-Eklat

Mit einem solchen Verlauf dürften selbst eingefleischte Fußball-Experten nicht gerechnet haben. Schließlich ging St. Gallen mit einem kleinen Polster ins Rückspiel nach Polen. Nach einer ersten Aufregung um ein nicht gegebenes Wroclaw-Tor in der 13. Minute, legten die Gäste gleich einen Treffer nach. Was zuerst wie die Vorentscheidung aussah, sollte der Auftakt in einen wilden Abend werden.